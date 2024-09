Sgarbi colpisce ancora | sequestrate 41 opere di Baldessari a Rovereto La perizia | False E a Urbino arriva l’esposto su 28 foto a 90mila €

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Prossime tappe: Lourdes, Me?ugorje e pure Fatima. Perché delle tante mostre che organizza in Italia non gliene va bene mezza. Vittoriocerca di spostare da Roma a Torino il processo per evasione fiscale per l’acquisto di un quadro e a Imperia finisce direttamente a giudizio per esportazione illecita did’arte, udienza fissata a febbraio. A Macerata è vicina alla chiusura l’indagine sul famoso “Manetti con candela”, quello dell’inchiesta Fatto-Report che è diventata caso giudiziario (e barzelletta mondiale). Nel frattempo da ogni città dello Stivale in cui si muove e organizza fioccano nuove grane per lui. Si parte dal Nord Italia, fermata da, dove l’ex sottosegretario-incompatibiledirige il Museo di arte moderna e contemporanea.