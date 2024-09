Juventus-Napoli ora è ufficiale | divieto di trasferta per i residenti in provincia di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024), ora èdiper iindi. Lo comunica la società sul proprio sito. La decisione del prefetto di Torino suIl comunicato del: La SSCinforma che, relativamente al match, in programma sabato 21 settembre 2024, alle ore 18:00 alloStadium di Torino, il Prefetto di Torino ha decretato: ildi vendita dei tagliandi ainelladi, anche se in possesso della fidelity card della SSC, ad esclusione dei possessori della fidelity card dellaF.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024 e contestualmente l’annullamento dei biglietti già venduti.