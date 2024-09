Ferrari | la legalità dell’ala posteriore McLaren è una questione in bianco e nero

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Fred Vasseur, team boss della, afferma che ladella controversa ala“mini-DRS” dellaera unain, dopo che la FIA è intervenuta per chiederne la modifica. In vista del Gran Premio di Singapore, laha dichiarato che avrebbe apportato delle modifiche al designin seguito alle polemiche sulle sue caratteristiche di flessione. Le riprese effettuate a bordo della vettura di Oscar Piastri nel Gran Premio dell’Azerbaigian della scorsa settimana avevano rivelato che l’elemento superioresi fletteva per favorire l’apertura della fessura, contribuendo a ridurre la resistenza aerodinamica e a migliorare la velocità massima.