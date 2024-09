Al Cersaie la carica dei centomila | Puntiamo al record di presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) È tutto pronto per la 41esima edizione dia Bologna. Appuntamento lunedì per il salone della ceramica e dell’arredobagno, che l’anno scorso ha portato in città 100mila visitatori. Nei padiglioni della Fiera troveranno posto "606 espositori da 25 nazioni, il 38% stranieri", conferma Augusto Ciarrocchi, nuovo presidente di Confindustria Ceramica, l’associazione degli industriali che organizza la manifestazione. L’expo di piazza della Costituzione metterà a disposizione quindici padiglioni per 145mila metri quadrati di superficie espositiva. "L’anno scorso abbiamo avuto 100mila, numero chea migliorare", dice Ciarrocchi, ricordando come una recente rilevazione abbia stimato che nei cinque giorni dell’evento ilgeneri un indotto di 200 milioni.