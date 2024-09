Verso Inter-Milan Federico Dimarco salta il derby? Le ultime sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 19 settembre 2024)sta ancora recuperando e la sua presenza per ilè a rischio. Lesulle condizionirischia di doverre ilcontro ila causa di un problema fisico accusato nella gara con il Monza. Le condizioni del laterale mancino destano, infatti, ancora preoccupazione, tanto che l’ex Hellas Verona non è partito per la trasferta di Manchester. L’esterno sinistro ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra e non si ancora se riuscirà a recuperare entro domenica sera. Nel caso in cui dovesse arrivare il forfait da parte del giocatore della Nazionale di Luciano Spalletti, Paulo Fonseca potrebbe sorridere, visto cheè uno dei punti di riferimento del gioco dei nerazzurri.