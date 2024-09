Morta schiacciata da un cancello Dramma choc | solo un attimo e Marina si sarebbe salvata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Niente da fare per la poveradopo essere statada un. Per ben sei giorni ha lottato con tutte le sue forze in ospedale, infatti nonostante le sue condizioni fossero molto gravi, si è sperato fino all’ultimo istante che potesse esseredai medici. Poi però il suo cuore ha cessato di battere nel suo petto ed è quindi deceduta. Una tragedia immane, avvenuta durante una normale giornata di lavoro.èda une tutte le cure ricevute, sia subito dopo ilche nella struttura sanitaria, sono state purtroppo vane. A caderle addosso è stata una struttura in acciaio, cheuscito fuori dalle guide stando a quanto raccontato dal sito Brescia Today. Leggi anche: “Era al matrimonio del nipote”.