Calciomercato Sestri Levante doppio arrivo tra gli svincolati | nomi e dettagli

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’Unione Sportiva1919 pesca dal mercato degli. La società, sui propri canali ufficiali, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Nahuel Valentini e Francesco Giorno. I comunicati del club “L’Unione Sportiva1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Francesco Giorno. Il neo centrocampista centrale corsaro, classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Successivamente ha militato nella Berretti della Pro Patria arrivando in prima squadra, nel triennio 2012-15 totalizza 58 presenze e 3 reti. Scende in Serie D alla Vis Pesaro nel 2015-16 (25 presenze, 3 reti) facendo ritorno in Lega Pro nella stagione successiva, alla Casertana (35 presenze, 4 gol). Nel 2017 viene acquistato dal Parma che lo gira in prestito al Modena mentre nel 2018-19 approda al Vicenza, sempre in Lega Pro (16 presenze e 2 gol).