Calciomercato I colpi al fotofinish

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CALCIO DILETTANTI La stagione del calcio dilettantistico si avvia ad entrare nel vivo, ma c’è ancora tempo per le ufficialità e per gli ultimissimi. Cominciando dalla Prima Categoria: il Csl Prato Social Club, poco prima della gara con il Prato Nord di domenica scorsa, aveva comunicato gli ingaggi dei giocatori Loris Pagnotta e Tommaso Tinagli. In Seconda Categoria, nelle ore successive, il Poggio a Caiano ha invece annunciato l’arrivo del giovane Aarich Achraf, proveniente dal Grignano: il centrocampista partirà con gli "juniores regionali", con la prospettiva di debuttare fra i "senior" nei prossimi mesi. Diverse novità anche in Terza Categoria, andando a ritroso di qualche settimana: il Tobbiana ha rinnovato l’organigramma societario: Ilario Toccafondi è stato eletto presidente (subentrando ad Antonio Ponzecchi) con Giacomo Baldi come vice.