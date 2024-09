Tutti pazzi per Sara Morganti festa a sorpresa per la campionessa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Barga (Lucca), 17 settembre 2024 –per, ieri in visita ai genitori ed alla famiglia per mostrare le medaglie conquistate a Parigi e per un saluto dopo gli impegnativi giorni trascorsi in Francia. Per l’occasione, con la complicità dei fratelli Alessandro e Giustina e del Giornale di Barga, il Comune di Barga ha approfittato della sua presenza per organizzare un comitato festoso di benvenuto con la sindaca che ha consegnato un mazzo di fiori ed i saluti di tanti ragazzi e componenti delle associazioni sportive barghigiane con in testa in particolare tanti giovani del Goshin-Do Karate. Tra le associazioni anche Andrea Marroni, presidente della Pro Loco. Era inoltre presente una bella rappresentanza di cittadinanza di Barga. Erano presenti anche i fratelli e le sorelle dicon le loro famiglie.