Milan-Liverpool le pagelle di CM | Loftus-Cheek da Chi l’ha visto Fofana fuori condizione Si salva solo Pulisic|Primapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-17 23:08:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:Maignan 5: serata maledetta per il portiere francese. Avverte subito un fastidio muscolare che lo penalizza nei movimenti tanto che rimane sulla linea di porta sui primi 2 gol del. Mezzo voto in più per i due ottimi interventi su Salah e Gapko nella prima frazione. Costretto ad alzare bandiera bianca per un colpo subito, esce dal campo disperato (dal 6’ st Torriani 6: incolpevole sul gol subito, serata da ricordare per l’esordio in Champions League); Calabria 4,5: provoca il calcio di punizione che porta al pareggio del, errore da matita rossa. In totale affanno sulle offensive di Gapko e Tsimikas. (dal 25’ st Emerson Royal 5,5: si vede poco). Tomori 5,5: non dà mai la sensazione di poter dare certezze al reparto difensivo.