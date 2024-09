Atalanta-Arsenal stop a vendita e somministrazione di alcolici dalle 9 di giovedì alle 6 di venerdì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Bergamo. In occasione della partita di Champions Leagueprevista nella serata di19 settembre 2024, di concerto con la Questura di Bergamo, il Comune di Bergamo, anche in relazione ad alcune informative circa la tifoseria inglese, ha disposto di estendere in via prudenziale il perimetro e l’orario delle limitazioni alladi bevande alcoliche e superalcoliche già previste per le partite al Gewiss Stadium, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e a tutela del patrimonio artistico cittadino.