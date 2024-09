Triestina il tecnico Santoni si scaglia contro i giocatori dopo la pesante sconfitta | le dure parole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024)lal’Atalanta U23, l’allenatore della, Michele, ha usato toni forti per analizzare la gara e si è rivolto principalmente ai suoi. “Abbiamo sbagliato tutto. Siamo stati arroganti, superficiali, tutta la settimana abbiamo ribadito di non poter perdere i duelli unounoquesti avversari etre minuti perdiamo una palla sulla trequarti e ci ritroviamo sotto uno a zero subito a inseguire. Ci prendono a sberle, troviamo un po’ di orgoglio per un quarto d’ora nel quale riesci a riaccendere la partita. Poi proviamo ad inserire gente fresca nel secondo tempo ma chi è entrato non lo ha fatto per darci una mano, piuttosto per complicarci la vita. Dobbiamo lavorare ancora molto per essere squadra.