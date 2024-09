The Substance | il trailer del film vincitore di Midnight Madness al TIFF

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 16 settembre 2024) I Wonder Pictures ha diffuso in rete ildi The, il sensazionaledelal2024. Diretto dalla visionaria Coralie Fargeat, ilarriva in Italia attraverso un percorso trionfale fatto di critiche entusiastiche e premi internazionali. Theviene descritto come un grido di denucia a tinte horror contro l’industria dell’intrattenimento, che da sempre alza gli standard di bellezza a discapito di tutto il resto. Nella protagonista è Elizabeth Sparkle, ex star di Hollywood che allo scoccare dei 50 anni vede la sua carriera ormai al capolinea.