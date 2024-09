The Penguin | ecco perché il nome del protagonista è diverso rispetto ai fumetti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nella serie Thee nel film The Batman il personaggio interpretato da Colin Farrell ha unaie ora è stato spiegato il motivo di questa scelta. Il produttore della serie The, con star Colin Farrell, ha spiegato il motivo per cui ildelaidella DC. Il personaggio, tra le pagine, è infatti conosciuto come Ozwald Cobblepot, mentre nel film diretto da Matt Reeves e nello show si chiama semplicemente Oz Cobb. Il motivo del cambiamento Dylan Clark, intervistato da SFX Magazine, ha ora spiegato: "Neinon hanno mai cambiato il suocome hanno fatto con l'Enigmista, che è passato da Edward Nigma a Edward Nashton, da unirreale a uno realistico, rendendo il personaggio più