Paolo Masella inaugura la sua macelleria a Roma all’evento presenti molti ex inquilini del Grande Fratello Foto

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giornata molto importante quella di ieri per, l’ex concorrente dell’ultima edizione delche ha raggiunto il sogno di aprire unatutta sua. “Fratelli”, avviata ainsieme a sua sorella Chantal, è adesso una realtà. L’zione è stata un vero e proprio successo: è iniziata intorno alle 17 del pomeriggio di domenica 15 settembre. La strada su via Costantino, quartiere Sanera piena di gente accorsa per l’apertura. Numerosi anche gli ex concorrenti del. A supportare il loro ex compagno di avventura in primis: Angelica Baraldi (con il fidanzato), Massimiliano Varrese, Marco Fortunati (con la fidanzata) e Anita Olivieri. Poi Jill Cooper e infine è stato presente anche Mirko Brunetti. Al fianco del figlio anche sua mamma e il padre con il quale ha recuperato il rapporto.