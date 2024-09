Viaggio odissea in treno Volevo solo salutare mio padre ultracentenario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Massarosa (Lucca), 15 settembre 2024 – Partito da Roma e diretto a Viareggio, per venire a trovare ilche vive a Massarosa. Ilindi un nostro lettore, imprenditore in pensione, che ieri ha lasciato la Capitale alle 7.20 del mattino, si è trasformato però in un incubo. È lui a raccontare il percorso ad ostacoli, per telefono, a La Nazione, in mezzo alle proteste di pendolari e turisti, quando a Pescia, ilregionale sul quale era salito a Firenze, si è fermato, e i passeggeri del convoglio sono stati costretti a scendere. Lì è iniziata un’avventura: il percorso è diventato un’. Da Pescia,in tarda mattina, il nostro lettore è potuto salire su un autobus sostitutivo messo a disposizione da Trenitalia ed è riuscito finalmente ad arrivare alla stazione di Lucca. E poi a Lucca, alle 12.