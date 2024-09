Shawn Mendes pubblica il nuovo brano Nobody Knows

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Fuori, ildel cantautoreche anticipa il suo prossimo album Fuori, ildel cantautore multiplatino e nominato ai Grammy. L’artista ha presentato la nuova canzone in anteprima durante la sua performance agli MTV VMA, è stata scritta e prodotta da, Scott Harris, Mike Sabath e Eddie Benjamin. È la terza anticipazione tratta dalalbum, in uscita il 18 ottobre e disponibile in pre-order. Ilprogetto discografico dell’artista, 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, è già preordinabile nei principali store in formato LP Standard e CD Standard. Oltre a questi sono disponibili in esclusiva sullo shop di Universal l’LP Premium Packaging e LP Picture Disc e per Discoteca Laziale l’LP rosso traslucido + poster.