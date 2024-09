Premier League 2024 2025 Gabriel regala il derby all’Arsenal | Tottenham battuto 1-0 in casa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) L’Arsenal vince ildel nord di Londra e lo fa per 1-0 sul campo delnella quarta giornata di. Gli uomini di Arteta salgono così a 10 punti in classifica, sei in più dei rivali di sempre che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Newcastle rimediata prima della sosta per le nazionali. La prima occasione da gol ce l’hanno i Gunners. Al 19? Trossard inventa con un filtrante il corridoio: Martinelli con la palla e Saka convergono verso la porta, ma l’attaccante brasiliano è egoista e cerca un tiro senza dare potenza, favorendo così la parata in tuffo di Vicario. Il climasi accende al 37?, quando Timber e Vicario vanno a brutto muso dopo un fallo dell’olandese su Porro non sanzionato. Il risultato resta in parità fino al 64? e serve un calcio d’angoloper passare in vantaggio.