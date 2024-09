Il colonnello Atzori lascia la GdF di Sesto e saluta il Nord Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Giro di saluti istituzionali per ilRobertoche, dopo tre anni alla guida del Gruppo diSan Giovanni della Guardia di Finanza,il suo incarico per assumere il ruolo di comandante provinciale a Belluno. In questi giorni il finanziere ha infatti incontrato i sindaci del, prima dell’avvicendamento che si terrà tra meno di due settimane. "Desidero ringraziarlo sentitamente per il prezioso servizio prestato alla nostra città e per il suo costante impegno nella tutela della legalità - ha commentato il sindaco diRoberto Di Stefano -. A nome di tutta la nostra comunità esprimo i miei più sinceri auguri per il nuovo e prestigioso incarico". Illascerà il comando del Gruppo sestese dal 25 settembre, per passare a quello di Belluno, dove succede a Dario Guarino.