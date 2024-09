Serata delle associazioni sportive a Terranuova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – Giovedì prossimo, 19 settembre 2024, dalle ore 20.30 in piazza della Repubblica aBracciolini si terrà la presentazione di tutte leche svolgono attività nel territorio comunale. L'iniziativa organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con ASDTraiana e USDBasket è finalizzata a far conoscere tutti gli sport e le relative società alla città e a tutti gli appassionati in genere, in una realtà qual è quella terranuovese che è riuscita a far nascere e far cresceremandate avanti con grandi sforzi e sacrifici grazie al puro volontariato e che raccolgono centinaia di giovani atleti terranuovesi e non solo.