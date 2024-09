Mio padre e il mio ex sono morti di cancro a sei settimane di distanza A me sono stati dati sei mesi di vita | la vita sfortunata di Melanie Nast Young

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Non è certamente unafacile quella della 45ennedi Bega, una cittadina del Nuovo Galles del Sud in Australia. Ladonna, madre di quattro figli, ha ricevuto la terribile diagnosi di essere affetta da una rara patologia genetica che sta, di fatto, spegnendo la funzione dei suoi organi. Ma c’è di più. La signoraè affetta da deficit di alfa1-antitripsina (AAT), una patologia genetica che ha danneggiato i suoi polmoni in modo così grave che funzionano solo al 25% della loro capacità. Anche il suo cuore è danneggiato e il suo fegato non è al massimo delle sue funzioni. Un trapianto di polmoni e cuore potrebbe salvarle la, ma le due operazioni nonpossibili, a causa di un disturbo neurologico del movimento chiamato distonia che sopporta da 10 anni. I medici le hanno detto che le restano solo seidi