Malta | esonerato ct Marcolini dopo sconfitta in Nations League

(Di sabato 14 settembre 2024) E’ statoil ct di, Michele, ex centrocampista italiano con alle spalle diverse stagioni in Serie A. Il tecnico paga laincontro la Moldavia, come si legge in una nota ufficiale della federcalcio maltese: “La decisione è stata presale recenti prestazioni della Nazionale. Il contratto discade il 31 dicembre 2024. È stato sollevato dall’incarico anche il vice allenatore Davide Mandelli”.era subentrato al dimissionario Devis Mangia a gennaio 2022 ed è stato sollevato dall’incaricoil ko a Chisinau contro i moldavi che complica le cose in chiave promozione in Lega C.ctinSportFace.