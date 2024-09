LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa spalla a spalla con American Magic si cerca il 2-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59in vantaggio di 11 secondi, ora l’ultimo lato di poppa. Serve fare velocità per andare a prendere la bandiera a scacchi virtuale. 15.58 CHE MAGIAAAAAAAA!ha copertoe l’ha costretta a fare una virata in più per andare a prendere il gate. 15.57 Il vento si è alzato a 9,5 nodi in questo frangente.decide di non regatare in copertura, viaggia per il lato destro del campo di regata e conserva 200 metri di margine. 15.56amministra al meglio la situazione, va per la propria strada senza preoccuparsi di cosa facciano glii. 15.55ha recuperato sei secondi proprio negli ultimi metri e transita con un ritardo di 14 secondi.lancia l’ultimo lato di bolina. 15.