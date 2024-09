Anthony Ramos anticipa la trasformazione di Hood in Ironheart

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 14 settembre 2024)ladiinL’imminente serie della Marvel,, è stata a lungo attesa, in quanto introduce un nuovo eroe ed esplora i potenti temi dell’innovazione e del conflitto. La serie ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una brillante studentessa del MIT che crea un’armatura altamente avanzata – riprendendo il suo ruolo da Black Panther: Wakanda Forever – e si immerge nella storia di un giovane genio che costruisce una nuova armatura a partire da pezzi di ricambio, trasformandosi nel prossimo eroe che assumerà il mantello di. Al suo fianco nel Marvel Cinematic Universe ci sarà, che interpreterà il cattivo Parker Robbins, noto anche come “il Cappuccio”.