L’Europa che immagina Draghi è una fortezza | imperialista militare neoliberista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il rapportone die del suo team sulla competitività dell’Unione europea terrà occupati commentatori e studiosi per un po’ di tempo, data la sua autorevolezza e l’urgenza dei tempi. Al di là di alcuni spunti specifici il succo della narrazione è che il destino delsembra essere caratterizzato da un mesto declino, almeno sul piano economico e demografico. La risposta dell’economista a questa crisi è abbastanza semplice: per diventare protagonisti a livello internazionale dobbiamo fare di più e meglio dei nostri competitor globali che ci stracciano in produttività. Cioè sono più bravi nel produrre beni e sevizi. Questi concorrenti sono la Cina e gli Usa, dimenticando però Giappone e India, ma questo è un punto secondario. Per quanto riguarda la ricetta proposta, anche qui non ci sono sorprese. La crescita economica è legata agli investimenti.