Ragazzo travolto da un’onda | proseguono senza sosta le ricerche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si stanno vivendo ore di angosciosa attesa a Terrasini, vicino Palermo. Dal tardo pomeriggio di mercoledì 11 settembre, infatti, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e guardia costiera stanno cercandoundi 22 anni di Partinico, che è caduto accidentalmente in mare mentre camminava fra gli scogli.Leggi anche: Milano,soccorso in stato confusionale ai Navigli: “Mi hanno violentato” Secondo quanto si è appreso, il giovane stava scendendo in compagnia di un amico da una sorta di scala ricavata fra le rocce, quandoanomala haentrambi. Uno dei due è riuscito a miracolosamente a salvarsi e a lanciare l’allarme. Il 22enne, invece, è stato trascinato via dalla corrente. L’ipotesi dei soccorritori I soccorritori non escludono che possa essere ferito.