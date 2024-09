Napoli a tutto Kvaratskhelia | ottimismo per Cagliari pessimismo per il rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 - Le soste per le Nazionali: croce e delizia dele di tutti gli altri club. Alla valorizzazione di diversi giocatori, che magari tramite l'aria di casa ritrovano lo spirito e la verve dei giorni d'oro, ai problemi fisici che spesso fanno da corredo alle spedizioni con le varie rappresentative: entrambe le prerogative sono ben note al club partenopeo, che anche da quest'ultima pausa ha raccolto entrambi i back. Bene, benissimo e tutti in gol gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour e pure l'azzurro Giacomo Raspadori, oltre ad Amir Rrahmani, ma bene e in gol anche Khvicha, a sua volta mattatore con la sua Georgia. Qui però entra in ballo l'asterisco legato agli infortuni, con l'esterno che è tornato dall'avventura con la sua Nazionale con una botta bella forte che ne stara mettendo in bilico la presenza a