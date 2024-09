Milan 18enne difensore già protagonista | Ravenna i risultati arriveranno col lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteoè una delle note positive evidenziate nel match di domenica al Benelli contro il Prato. Certo, il debutto in campionato andrà agli archivi col risultato negativo, ovvero il 1-2, ma, nell’economia del progetto tecnico, la prestazione del diciottenneese è stata incoraggiante e promettente. "Sono entrato in campo con l’intenzione di fare il meglio possibile per me e per la squadra. Alla fine, questo approccio è servito per la prestazione, che c’è stata, ma, purtroppo, non per il risultato"., cresciuto nel vivaio dell’Inter fino alla Primavera, è sotto contratto con la Giana Erminio. Lo scorso anno ha collezionato 17 presenze in D con la maglia del Sangiuliano City (di cui 15 da titolare). Quest’anno invece è arrivato in prestito al, in corso d’opera.