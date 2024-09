Kvaratskhelia trascinatore in Georgia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Khvicha, fantasista del Napoli e della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai mediani dopo la sfida di Nations League contro l’Albania. Il numero 77 del Napoli anche contro gli albanesi è stato uned ha condotto ini alla vittoria. Queste le dichiarazioni dell’attaccante nel post gara: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, forse nella ripresa ancora meglio. Era importante comunque portare l’intera posta in palio a casa. Come prestazione non siamo stati come nel match come la Repubblica Ceca. Siamo in testa al girone, ma non dobbiamo fermarci. Sappiamo che ci aspettano altre gare dure in cui dovremo dare più del massimo. Contro Repubblica Ceca ed Albania abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela davvero contro tutti”.