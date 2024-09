Gagliole accoltellato dal figlio | migliorano le condizioni di Zamparini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Macerata), 11 settembre 2024 - Lecliniche del padre di Ivan, Terenzio, sono attualmente in miglioramento. “È previsto per oggi lo scioglimento della prognosi”, ha fatto sapere poco fa con un bollettino medico la direzione dell’ospedale regionale Torrette di Ancona, dove il 65enne, carabiniere in pensione ed ex consigliere comunale di, è ricoverato da venerdì. Quel maledetto pomeriggio, in casa, ilIvan aveva iniziato a ferirsi da solo, infliggendosi dei tagli. Quando i genitori avevano cercato di fermarlo per farlo desistere, aveva colpito con il coltello da cucina prima la madre e poi il padre. La madre Souad Kanane, 60 anni, aveva riportato ferite lievi; sentita in ospedale a Camerino, avrebbe confermato questa ricostruzione dei fatti.