Esami di radioterapia | consegnato al Circolo il terzo macchinario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Èl’ultimo dei tre acceleratori lineari per ladell’Ospedale didi Varese. Si tratta deldi nuova acquisizione in tre anni, il secondo finanziato con il Pnrr, per un valore di quasi 2,4 milioni di euro. La nuova macchina permette di massimizzare efficacia e precisione: consente, infatti, di erogare procedure che necessitano di altissima accuratezza, rendendo possibile la verifica basata sul confronto dell’anatomia interna del paziente con quanto previsto dalle immagini Tac utilizzate per lo studio del piano di trattamento, rilevando automaticamente le variazioni. Per quanto riguarda il Pnrr, ad Asst Sette Laghi sono stati assegnati 14,8 milioni di euro destinati all’acquisizione di 19 nuove grandi apparecchiature.