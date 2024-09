Uccide il ladro investendolo con l’auto cosa si vede nel video delle telecamere di sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Viareggio, 10 settembre 2024 – Undi poco più di un minuto: questo il tempo intercorso tra il momento in cui l’imprenditriceilche le aveva portato via la borsa e quello in cui lo investe per l’ultima volta con la macchina. Sì, perché la donna passa a più riprese sul corpo dell’uomo. Immagini molto dure, difficili dare per un pubblico sensibile. Ma immagini che adesso saranno fondamentali per ricostruire la notte di terrore e violenza vissuta da Viareggio. Le fasi e gli orari della tragedia Quella in cui una donna conosciuta, Cinzia Dal Pino, 65 anni, viareggina, titolare di uno stabilimento balneare,Said Malkoun, 47 anni, nordafricano senza fissa dimora. Sarebbe stato lui a rubare la borsa all’interno dello stabilimento balneare della donna. Lei loe lo insegue in auto.