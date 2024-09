Slitta alla prossima settimana la presentazione della nuova Commissione Ue I Verdi contro la scelta di dare una vicepresidenza a Fitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La presidente Ursula von der Leyen ha rinviato lache era prevista per mercoledì. La squadra di cui farà parte anche Raffaele, a cui intende affiunaesecutiva nonostante le spaccature nella maggioranza che la sostiene, sarà presentata lain occasionePlenaria di Strasburgo. Secondo Politico, il rinvio dipende dal cambio in corsa deciso dSlovenia dopo il passo indietro dell’ex revisore dei conti Tomaz Vesel, suo candidato commissario. Lunedì, su sollecitazione di Bruxelles che punta a riequilibrare la composizioneper preservare la parità di genere, il Paese ha designato per il ruolo una donna, l’ex diplomatica e candidata alle presidenziali del 2022 Marta Kos.