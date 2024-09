Calcio Ufficiali i calendari di Prima Categoria 24 25 | subito Filottranese-Montemarciano nel girone B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Inizio di campionato in salita per i ragazzi di Caccia, che sfidano, dopo i filottranesi, la Castelfrettese, il Borgo Minonna, lo Staffolo e il Castelbellino. Labor-Sampaolese alla quarta giornata dopo i sospetti e le accuse, il ritorno di Luchetta al “Petraccini” alla settima, il derby degli Strappini alla tredicesima. NelC,derby anconetano tra Argignano e Passatempese. Si inizia tra sabato 21 e domenica 22 settembre, si termina il 3 maggio VALLESINA, 10 settembre 2024 – Dopo l’tà dei gironi di, oggi, martedì 10 settembre, sono usciti idei quattro raggruppamenti, che prenderanno ufficialmente il via sabato 21 settembre.