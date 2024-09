Viola come il mare 2 | recensione delle ultime puntate della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024)il2:con CanLa strategia di Mediaset di introdurreil2 facendola passare prima in streaming su Infinity e poi in prime time, è stata vincente. Lo hanno dimostrato i numeri: quasi 3 milioni di telespettatori hanno visionato il prodotto per la prima puntata su Canale 5 (nonostante la concorrenza dei David di Donatello su Rai 1), arrivando al 16,70% di share, mentre sulla piattaforma è stato il contenuto on demand più fruito. Un successo ripetutosi con i medesimi numeri la settimana successiva con la seconda puntata, e che sono andati a dimostrare quanto non solo ci sia un pubblico affezzionato e fedele, ma che letargate Lux Vide funzionano sempre. Merito, lo abbiamo già detto, di essere trasversali quanto interessanti. Sanno a chi rivolgersi, sannofarlo.