Un esperto di finanza rivela quanto pensa che Sterling costerà all’Arsenal

Di lunedì 9 settembre 2024

L'esperto finanziario di Stefan Borson ritiene che sia probabile che l'Arsenal pagherà circa 6 milioni di sterline per Raheem Sterling questa stagione.

Sterling si è unito ai Gunners con un contratto di prestito di una stagione dal rivale Chelsea il giorno dell'ultimo minuto, dopo che gli era stato comunicato che non faceva più parte del progetto del club. Il 29enne era uno dei tanti giocatori di alto profilo che si allenavano con la nazionale under 21 del Chelsea e, se non fosse stato per il suo tardivo trasferimento all'Emirates, il nazionale inglese avrebbe dovuto affrontare la prospettiva di non giocare a calcio fino a gennaio.

Sterling pagherà circa 6 milioni di sterline È giusto dire che Sterling non ha soddisfatto le aspettative a Stamford Bridge dopo i 50 milioni di sterline spesi dal Manchester City nel 2022.