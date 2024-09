SpaceX lancia la prima passeggiata spaziale ‘privata’ In orbita il miliardario Jared Isaacman | Lo spazio costa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 –continua a pensare in grande e si dice pronta are la, ovvero non organizzata nell’ambito di un’iniziativa governativa. Dovrebbe succedere domani o mercoledì con la missione Polaris Dawn, che raggiungerà l’altitudine più alta mai toccata da cinquant’anni a questa parte. Polaris Dawn: i dettagli della missione La missione dovrebbe partire alle 3.38 locali di martedì (9.38 in Italia) dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida. Due le opportunità di lancio: alle 5.23 e alle 7.09. Nel caso qualcosa andasse storto,ritenterà il giorno successivo – mercoledì – con gli stessi orari. L'evento si realizzerebbe dopo diverse sospensioni dovute a una perdita di elio e alle cattive condizioni meteorologiche.