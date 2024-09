Quello che ha fatto è vergognoso! | sfogo durissimo di Chiariello in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un attaccoarrivato ine rivolto ad uno dei giocatori del Napoli: Umbertonon ci sta. Un’estate non semplice da gestire per il Napoli sotto il punto di vista interno: il caso Osimhen, ovviamente, ha catalizzato l’attenzione per mesi, arrivando all’inaspettato epilogo con il nigeriano che è volato in Turchia per giocare con il Galatasaray. Niente clausola pagata al Napoli, nessun compenso economico, soltanto un prestito che ha evitato al giocatore di restare in tribuna per mesi, ed al club azzurro di dover pagare il suo stipendio. Certo, il Napoli adesso dovrà pensare al futuro e capire come gestire la situazione da qui ai prossimi mesi. Se però Osimhen, però, è stata trovata una soluzione, c’è chi è rimasto all’ombra del Vesuvio in un limbo molto pericoloso.