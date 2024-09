L’Italia batte anche Israele Spalletti raggiante | cosa gli è piaciuto di più

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’allenatore della Nazionale Italiana, Luciano, commenta la bella vittoria ai danni di, c’è un aspetto che l’ha colpito più di altri. Vittoria preziosa perche continua il percorso di ripresa dopo il tremendo Europeo. La Nazionale ha battuto 1-2nella seconda gara del girone di Nations League: le reti portano le firme di Davide Frattesi e Moise Kean, che in tap-in mette in rete dopo un tiro in porta di Giacomo Raspadori, respinto dal portiere avversario. Intervista a LucianodopoItalia di Nations League A commentare la gara vinta dagli azzurri è statoil CT della Nazionale, Luciano, che ha parlato al termine del match ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: “Partita splendida stasera, tutte le insidie di cui abbiamo parlato si sono viste.