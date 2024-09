Us Open 2024 Draper | Mai pensato di ritirarmi lottato fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Non ho maidie non mi ritirerò mai in una semifinale di un torneo del Grande Slam. Nell’ultimo set non mi sentivo benissimo e ho espresso un basso livello di gioco. Hodal primo all’ultimo set e sono orgoglioso di essere riuscito a portare a termine la partita, ma contro uno come Sinner è davvero impossibile vincere. Devo solo continuare a imparare e crescere. L’importante è tornare a giocare queste partite”. Queste le parole di Jackal termine della semifinale agli Uspersa contro Jannik Sinner. Us: “Maidi” SportFace.