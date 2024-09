MotoGP Bagnaia conquista una pole position di platino a Misano! Prima fila tutta italiana 4 Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Qualifica trionfale per i colori azzurri alWorld Circuit Marco Simoncelli, con l’Italia che ha prenotatolasulla griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale. Un risultato inedito almeno sul tracciato romagnolo nella classe regina per il motociclismo tricolore, che fa ben sperare in vista della Sprint e della gara lunga.numero 20 in top class (la seconda dell’anno) per Francesco, che ha ritoccato inoltre il record della pista in 1’30?304 proponendo la sua candidatura per il ruolo di favorito d’obbligo verso le due corse del weekend. Pecco ha dominato le prove ufficiali, effettuando due ottimi run in Q2 e infliggendo dei distacchi non indifferenti al resto della concorrenza.