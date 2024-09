Addio leggenda Lutto nello sport italiano se ne va uno dei più campioni grandi Tutti in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) “”. Grave. Il grande atleta che per tre volte fu campione del mondo si è spento all’età di 78 anni. Lo piangono; parenti, amici, tifosi, le massime autorità. Nel 2018 aveva ricevuto dal Coni il Collare d’oro al meritoivo, massima onorificenza dello, mentre tre anni prima, nel 2015, gli era stata dedicata una piastrella tra idellonel Walk of Fame al Foro Italico. E oggi il presidente del Coni Giovanni Malagò si è unito al cordoglio della famiglia, “interpretando i sentimenti dell’intero movimentoivo”. “Non ne ho mai sbagliata una – diceva – Da quando corro, e di titoli mondiali credo di averne vinti abbastanza, mi sono sempre fatto le eliche in casa. Andavo a prendere la fusione e poi le elaboravo modificandole seconda delle caratteristiche del circuito o della gara”.