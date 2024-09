Lo street artist Maupal celebra Fabrizio Meoni con un murale alle case popolari di via Gaci a Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – Locon undi viaLaart come strumento per valorizzare un complesso di edilizia residenziale pubblica. Tra le iniziative per i vent’anni di attività di Arezzo Casa Spa rientra la realizzazione di unfirmato dall’a romano di spessore internazionale(nome d’arte di Mauro Pallotta) in via Enea. La volontà dell’ente è di lasciare un segno concreto sul territorio per l’importante anniversario, andando a perseguire un innovativo modello di rigenerazione urbana volto ad arricchire lecon opere d’arte a cielo aperto capaci di portare nuovo valore estetico e, allo stesso tempo, di generare un più forte senso di appartenenza tra i residenti.