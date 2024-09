affidamento alla madonna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il settembre umbertidese ha una precisa connotazione religiosa che non va mai dimenticata: l’- Fracta Oppidum Virginis (La Fratta di Maria) - che da secoli segna la storia, l la fede e le tradizioni di una intera comunità. Tutto ruota attorno all’8 settembre, festa della Natività della Vergine. La parrocchia della Collegiata ha preparato un ricco programma all’insegna dell’attesa e della preghiera con un triduo di preparazione che inizia stasera alle 21 con un rosario dedicato alle vocazioni sacerdotali; domani, stessa ora, adorazione del Santissimo Sacramento per la pace nel mondo; sabato 7 alle 21, Vespri della Beata Vergine e tradizionale processione per le vie della città: via Roma primo tratto, via XX settembre, piazza Gramsci, via Garibaldi, via Gabriotti, via Cibo, piazza Matteotti, via Stella e ritorno in Chiesa Collegiata.