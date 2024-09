Via al primo lotto di lavori per la pista ciclabile | L’obiettivo è favorire l’uso di mezzi ecologici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prendono avvio oggi iper la realizzazione della nuovalungo viale Salinaore. Il progetto, dal valore di 850mila euro, è finanziato con fondi del Comune e risorse Pnrr pari a 465mila euro. "Il cantiere è suddiviso in due lotti – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – oggi partiremo con iper la realizzazione dellaa doppio senso di marcia che da porta Schiavonia si sviluppa lungo il lato destro di viale Salinatore fino a porta Ravaldino. Il tracciato, con doppio cordolo in calcestruzzo, prevede l’allargamento dei marciapiedi esistenti. Le stesse modalità riguardano il secondoe la realizzazione di un percorso ciclo pedonale alberato lungo il lato destro di via del Portonaccio e viale Italia fino alla rotonda Santa Chiara.è quello di aumentare la sicurezza el’utilizzo didi trasporto meno inquinanti".