Meteo le previsioni dei prossimi giorni | in arrivo temporali e grandine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un ciclone nord-atlantico si tufferà nel Mediterraneo e arriverà un forte maltempo in Italia: si prevede infattti queste ore un peggioramento con l’ingresso di un ciclone islandese sulla Francia, in discesa serale verso il Golfo del Leone e verso il nostro Paese. Dalla sera, dunque, arriverà un forte peggioramento ad iniziare dalle nostre regioni di Nord-Ovest.Leggi anche:, allerta in 8 regioni per domani: “fortissimi” LedeiNella giornata di oggi, secondo ledi 3B, saremo ancora interessati da addensamenti irregolari relativi alla saccatura occidentale. Un impulso transiterà sulle regioni meridionali portando alcuni, anche forti sul mare e poi nel pomeriggio sulle zone interne appenniniche.