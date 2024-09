La strategia Usa per l’Indiano serve all’Italia nell’IndoMed Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Indo Mediterraneo (o IndoMed) è un ambiente geostrategico in cui gli interessi di Italia e Stati Uniti collimano. Per Roma, si tratta del prolungamento ovvio della proiezione nel Mediterraneo allargato — classica della dottrina italiana — verso oriente, ossia l’Indo Pacifico. Per Washington è una regione cruciale per il contenimento cinese, sia in termini economico-commerciali, sia in casi di un eventuale conflitto mondiale. L’Indo Mediterraneo include la più grande demografia globale, l’India, con la popolazione in più rapida ascesa, l’Africa. È il tratto di mare che con il corridoio Suez-Bab el Mandeb unisce l’Europa all’Asia; e le nuove connettività come Imec aumenteranno questi collegamenti.