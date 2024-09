Weekend da record I turisti dei motori invadono Monza Festa per oltre 40mila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Tre giorni di rosso Ferrari hanno colorato l’autodromo e le strade di. La vittoria di Charles Leclerc ha coronato un fine settimana da. Sono stati 335mila gli spettatori (di cui il 60% stranieri) al circuito monzese registrati nella tre giorni di evento sportivo, da venerdì a domenica - secondo i dati forniti da Sias - e 43.500 chi ha visitato il centro città per gli eventi del FuoriGp. Due dati in lieve crescita rispetto all’anno scorso, dove pure non furono negativi, con un numero di spettatori di poco sopra i 300mila ein centro. Tutto è andato bene dal punto di vista organizzativo, senza intoppi o problemi di grande rilievo.