Qualcuno è riuscito a far perdere la pazienza persino a Milly Carlucci | a Ballando con le Stelle il clima si fa teso

(Di martedì 3 settembre 2024)con lesta per tornare in televisione esembra essere furiosa con un concorrente di questa edizione: di chi stiamo parlando? L’indiscrezione è arrivata da Giuseppe Candela tramite Dagospia: “Attenzione al generale! Acon leuna concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?“. Ovviamente il giornalista non ha fatto alcun nome, maha suggerito chi potrebbe essere Fra tutti è emerso il nome di Sonia Bruganelli; ecco cosa si legge su X: “ACon Leuna concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob; potrebbe essere sostituita! La concorrente è Sonia Bruganelli“.