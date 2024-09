Migliaia di famiglie in alloggi popolari degradati | Roma dimostri che la giustizia sociale è una priorità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) di Simone Durante Mentresi prepara per il Giubileo con interventi di riqualificazione per migliorare l’accoglienza dei pellegrini,dicontinuano a vivere in. Lo Stato ha stanziato quasi 44 milioni di euro per la rigenerazione dell’edilizia popolare e la Regione Lazio ha messo a disposizione fondi per il recupero degliErp. Tuttavia, nonostante le risorse disponibili, i lavori procedono molto lentamente: solo una piccola percentuale degli interventi previsti è stata completata, mentre molti altri sono ancora in alto mare. Un esempio eclatante di questa situazione è l’edificio di via Luigi Tamburrano 33, palazzina 9B, in attesa di interventi strutturali da oltre 20 anni.